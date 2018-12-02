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  4. 02 Aralık 2018 16:28

30 dükkanın olduğu çarşı küle döndü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 30 dükkanın bulunduğu çarşıda meydana gelen yangında, 30 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

30 dükkanın olduğu çarşı küle döndü
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, ahşap 30 dükkanın bulunduğu, 500 metrekarelik çarşıda yangın çıktı. İtfaiye görevlilerinin 3 saatlik müdahalesiyle alevler söndülürken, 30 iş yeri, kullanılamaz hale geldi.

Karasu Sahil Parkı karşısında yer alan, içinde kafeler ile yiyecek ve aksesuar satışı yapılan 30 dükkanın olduğu çarşıda, saat 04.30 sıralarında, yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin sardığı ve yapımında ahşap malzeme kullanılan iş yerlerindeki yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Karasu, yakın ilçeler ve Adapazarı'dan bölgeye 9 itfaiye aracıyla 20 kişilik personel sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin 3 saatlik müdahalesi sonucu 500 metrekarelik çarşıdaki alevler kontrol altına alındı. Yangında 30 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Çarşıda günün ilk ışıklarıyla hasar tespit çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de araştırma başlatıldı. 



Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Orhan Arancı, "Bize sabaha karşı 04.38 civarında ihbar geldi. Basit yapılar, beton yok. 30 civarında ufak dükkanlar yandı. İhbarın ardından merkez itfaiye, Karasu, Kaynarca ve Kurudere itfaiyeleri 9 araç 20'ye yakın personelle yangını yönettik. 7.30 itibarıyla yangın söndürülmüş, kontrol altına alındı. Hasarın ne olduğunu tespit edeceğiz" diye konuştu.

DHA

sakarya , ahşap dükkan , yangın , karasu
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