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30 metreden düşen otomobil 3 kişiye mezar oldu

30 metreden düşen otomobil 3 kişiye mezar oldu
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Antalya'da otomobilin 30 metreden yuvarlandığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Akseki ilçesi Akseki-Belenköy Oymapınar Barajı yolunda meydana geldi. Z.A.Ö.'nün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, 30 metre yüksekten yuvarlandı. Takla atan otomobilin arka koltuğunda oturan İ.H.Ö. ve eşi N.Ö. hayatını kaybetti. Çiftin çocukları E. ve A.Ö. ile aracı kullanan akrabaları Z.A.Ö. ise yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere götürülüp tedaviye alındı.

Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren E. Ö. de dün gece yaşamını yitirdi. Z.A.Ö. ile A. Ö.'nün tedavileri ise devam ediyor.

Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kazayla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler antalya trafik kazası
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