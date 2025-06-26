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30 yıldır kayıptı! Trafik kazası geçirince bulundu

30 yıldır kayıptı! Trafik kazası geçirince bulundu
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Sivas'ta yaklaşık 30 yıldır kayıp olarak aranan engelli E.G. (55), Konya'da geçirdiği trafik kazası ile bulundu.

Kaza, geçen hafta Akabe Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. M.S.'nin (17) kullandığı otomobil, yolda yürüyen 50-60 yaşlarında, hafif zihinsel engelli kişiye çarptı. Yaya hafif yaralanırken, polis yaralının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Yaralının E.G. olduğu, yaklaşık 20 yıldır Konya'da yaşadığı, bakımın A.T. tarafından üstlenildiği tespit edildi. A.T. ise E.G.'nin ailesine ulaşmadığını, Tokat ya da Sivas'ta yakınları olabileceğini belirtti.

FOTOĞRAF İLE TEŞHİS

Bunun üzerine araştırma başlatan polis, E.G.'nin ağabeyi olabileceği değerlendirilen kişiye ulaştı. Telefonla yapılan görüşmede; ağabey, E.G.'yi yaklaşık 30 yıldır aradıklarını ve mahkemeye gaiplik başvurusunda bulunduklarını belirtti. Görüşme sırasında gönderilen fotoğraf ile kardeşini teşhis eden ağabey, E.G.'nin Sivas nüfusuna kayıtlı olduğunu doğruladı. Teşhis sonrası ağabey, kardeşini almak için İstanbul'dan Konya'ya geldi. İşlemlerin ardından 2 kardeş, İstanbul'a döndü. 

Sivas'ta yaklaşık 30 yıldır kayıp olarak aranan engelli E.G. (55), Konya'da geçirdiği trafik kazası ile bulundu.

 

DHA

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Etiketler Sivas kayıp adam Engelli trafik kazası
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