305 kaçak göçmen daha yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 7-8 Aralık tarihleri arasında Ayvacık ve Ezine bölgesinde yapılan çalışmaların ardından 14 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 224’ü Afganistan, 35’i Suriye, 25’i Kongo, 14’ü Filistin, 5’i İran ve 2’si Somali uyruklu toplam 305 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda 2 otomobil, 1 kamyonet ve 142 can yeleği ele geçirildi.

Jandarmanın tarafından düzenlenen 14 ayrı operasyon sonucunda yakalanan 224’ü Afganistan, 25’i Kongo, 14’ü Filistin, 5’i İran ve 2’si Somali uyruklu toplam 270 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Suriye uyruklu 35 kaçak göçmen ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet ettikleri illere gönderildi.

Adliyeye sevk edilen organizatörlerden A.V. ve M.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



