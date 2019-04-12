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  4. 12 Nisan 2019 10:49

31 ilde Emniyet'te büyük FETÖ operasyonu: 84 gözaltı !

Ankara'da 2010 yılı polis sınavı yolsuzluğuyla ilgili 13'ü aktif görevde 84 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

31 ilde Emniyet'te büyük FETÖ operasyonu: 84 gözaltı !
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Ankara'da 2010 yılı polis sınavı yolsuzluğuyla ilgili 13'ü aktif görevde 84 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2010 yılı yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 13'ü aktif görevde olmak üzere toplam 84 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında Ankara merkezli 31 ilde 12/04/2019 tarihi itibariyle gözaltı emri verilmiş olup Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü’ nce şu ana kadar 75 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

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