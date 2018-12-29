32 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaza, 26 Kasım günü Özgür Mahallesi Çatalpınar kavşağında meydana geldi. Kent merkezine doğru giren Adem T. (22) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, sürücü Adem T. ile yanındaki Hatice A. ve Mustafa T. (27) yaralandı.
DAHA FAZLA DİRENEMEDİ
Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem T.ve Mustafa T. aynı gün tedavilerini ardından taburcu edilirken, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Hatice Aldemir, 32 gün sonra dün akşam yaşamını yitirdi.