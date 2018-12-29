AK Parti'nin İstanbul aday tanıtım toplantısında kavga
AK Parti'nin İstanbul aday tanıtım toplantısında kavga
İstanbul'da 1 Ocak kuşatması ! 7 ilçede kırmızı alarm
İstanbul'da 1 Ocak kuşatması ! 7 ilçede kırmızı alarm
Kredi kartı sahiplerine iyi haber: 2019'da kart faizlerine zam yok !
Kredi kartı sahiplerine iyi haber: 2019'da kart faizlerine zam yok !
Milyonlarca doğalgaz abonesini üzen karar
Milyonlarca doğalgaz abonesini üzen karar
Bakan'dan işverenlere ''destek'' müjdesi ! İşte 2019 SGK prim ücreti
Bakan'dan işverenlere ''destek'' müjdesi ! İşte 2019 SGK prim ücreti
3 kollu doğan bebeği ''peygamber'' ilan ettiler
3 kollu doğan bebeği ''peygamber'' ilan ettiler
31 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi ?
31 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi ?
Donmaya hazır mısınız ? Hava buz kesecek !
Donmaya hazır mısınız ? Hava buz kesecek !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 29 Aralık 2018 11:12

32 günlük yaşam savaşını kaybetti

Burdur'da otomobilin refüje çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç kız yaşama tutunamadı.

32 günlük yaşam savaşını kaybetti
A+ A-

Kaza, 26 Kasım günü Özgür Mahallesi Çatalpınar kavşağında meydana geldi. Kent merkezine doğru giren Adem T. (22) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada, sürücü Adem T. ile yanındaki Hatice A. ve Mustafa T. (27) yaralandı.

DAHA FAZLA DİRENEMEDİ

Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem T.ve Mustafa T. aynı gün tedavilerini ardından taburcu edilirken, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Hatice Aldemir, 32 gün sonra dün akşam yaşamını yitirdi.

burdur , trafik kazası , hatice
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM