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33 bin TL için bir kişiyi diri diri yakacaken yakalandılar

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişinin 33 bin lirasını gasbedip, iddiaya göre şahsı benzin dökerek yakmaya çalışan şüpheliler jandarmanın çalışması ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çobanlar Mahallesi'nde H.P. isimli şahıs, kimliği belirsiz kişilerce 33 bin TL parasının gasbedilerek üzerine benzin dökülmek suretiyle yakılmaya çalışıldığını belirterek müracaatta bulundu. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca detaylı araştırma sonucu olayı gerçekleştiren M.E.K. ve A.A. isimli şüpheli Çobanlar Mahallesi’nde, F.İ. ve C.G. isimli şüpheliler ise Sultanhisar ilçesi Demirhan Mahallesi’nde aynı gün yakalandı. İşlemlerinin ardından aynı gün adli makamlara çıkarılan F.İ. ve C.G. tutuklanırken, M.E.K. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. A.A.'nın ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA

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Etiketler 33 bin tl gasp diri diri yakacaklardı
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