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  4. 01 Ağustos 2017 13:37

33 eski emniyet personeli tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir'de gözaltına alınan 36 eski emniyet mensubundan 33'ü tutuklandı.

33 eski emniyet personeli tutuklandı
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İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 eski emniyet mensubundan 33'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 36 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi, adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 33'ü "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Meslekten ihraç edilen eski emniyet mensuplarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"'u kullandıkları belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Temmuz'da, hakkında yakalama kararı verilen 49 eski emniyet mensubundan 36'sını gözaltına almıştı.

 

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