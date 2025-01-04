  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 3,5 yaşındaki çocuğu annesi öldürmüş

3,5 yaşındaki çocuğu annesi öldürmüş

3,5 yaşındaki çocuğu annesi öldürmüş
Güncelleme:

Zonguldak'ta, eşofman ipi ile boğulmuş halde bulunan 3.5 yaşındaki çocuğun, annesi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'ndeki 3 katlı bir evin en alt katında meydana geldi. Çöp atmak için dışarı çıkıp, eve dönen C.K. (23), oğlu E.M.K.'yı boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda hareketsiz bulduğunu söyleyerek, komşularından yardım istedi. Çığlıkları duyup, gelen üst komşu çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla keserken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. K.'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. C.K. ile eşi M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

CENAZE BARTIN'A GÖNDERİLDİ

C.K., Cinayet Büro Müdürlüğü’nde verdiği ifadede, oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Eşi M.K.'nin başkası ile ilişki yaşadığını iddia edip, bu durumu kabullenemediğini söyleyen K., "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.K., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli annenin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Öte yandan otopsisi tamamlanan E.M.K.'nın cenazesi, babasının ailesine teslim edildi. Cenazenin bugün ikindi vakti Bartın'ın Akmanlar köyünde kılınacak namazla toprağa verileceği öğrenildi.

DHA

Etiketler Zonguldak eşofman ipi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir ilde daha ekmeğe büyük zam Bir ilde daha ekmeğe büyük zam Ferdi Tayfur, ünlü komedyene hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, ünlü komedyene hakkını helal etmeden öldü 3 ilde sarı ve turuncu alarm: Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı geldi 3 ilde sarı ve turuncu alarm: Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı geldi Erciyes Kayak Merkezi'ne tatilci akını Erciyes Kayak Merkezi'ne tatilci akını Akaryakıta bir haftada ikinci zam geliyor Akaryakıta bir haftada ikinci zam geliyor İstanbul'da toplu taşımaya rekor zam geliyor İstanbul'da toplu taşımaya rekor zam geliyor Kuryeler için yeni düzenleme: O saatler dışında sipariş götüren yandı Kuryeler için yeni düzenleme: O saatler dışında sipariş götüren yandı THY'de 2025 yılı kabin memuru maaşları belli oldu THY'de 2025 yılı kabin memuru maaşları belli oldu Hull City'nin ''Türk bayrağı'' çağrısı ortalığı karıştırdı Hull City'nin ''Türk bayrağı'' çağrısı ortalığı karıştırdı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe gözyaşları içinde feryat etti Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe gözyaşları içinde feryat etti
Trafikte onu gören gözlerini alamıyor Trafikte onu gören gözlerini alamıyor En düşük emekli maaşında artış sinyali En düşük emekli maaşında artış sinyali Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı Hatay semalarında ortaya çıktı Hatay semalarında ortaya çıktı Ferdi Tayfur'a veda... Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı Ferdi Tayfur'a veda... Sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı Şam sokaklarında halk kolları sıvadı Şam sokaklarında halk kolları sıvadı İstanbul'un barajları nefes aldı: İşte doluluk oranları İstanbul'un barajları nefes aldı: İşte doluluk oranları Canan Karatay'a ağır suçlama... Meslekten men edilebilir Canan Karatay'a ağır suçlama... Meslekten men edilebilir Kocaeli'de gaz dolum tesisinde korkutan yangın Kocaeli'de gaz dolum tesisinde korkutan yangın