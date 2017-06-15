3,5 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Balkonda bir süre oynayan 3 buçuk yaşındaki Eymen Aslan Çevik, balkonun demir parmaklıklarından kurtularak 13 katlı binanın 9. katındaki balkondan aşağıya düştü.

İHA'nın haberine göre olay, Sabah saatlerinde Mamak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemşire olan Hürriyet Ç. ve asker olan eşi Hasan Ç., Durali Alıç Mahallesi 985. Sokak'ta bulunun evlerinde işe gitmek için hazırlandıkları sırada bir anlık dalgınlıklarından dolayı balkona çıkan çocuklarını fark edemediler. Balkonda bir süre oynayan 3 buçuk yaşındaki Eymen Aslan Çevik, balkonun demir parmaklıklarından kurtularak 13 katlı binanın 9. katındaki balkondan aşağıya düştü.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Büyük şok yaşayan anne ve baba hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Eymen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haber üzerine yıkılan anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Haberi alan Hürriyet ve Hasan Ç.'in iş arkadaşları ve akrabaları olay yerine geldi. Eymen bebeğin 1 yaşında bir kardeşinin daha olduğu öğrenildi.

Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, konuyla ilgili çalışma yaptı.