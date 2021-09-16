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  4. 35 yaşındaydı... Evli ve çocuğu vardı... Borçları yüzünden okulda intihar etti!

35 yaşındaydı... Evli ve çocuğu vardı... Borçları yüzünden okulda intihar etti!

35 yaşındaydı... Evli ve çocuğu vardı... Borçları yüzünden okulda intihar etti!

Tekirdağ'da ilkokul hademeliği yapan, evli ve 1 çocuk sahibi 35 yaşındaki vatandaş okulda intihar etti. İntihar eden kişinin kısa süre önce çevresine borçları nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığını söylediği öğrenildi.

Tekirdağ’daki Cumhuriyet İlkokulu’nda hademelik yapan evli ve bir çocuk babası Şaban Kır (35), okulun içinde intihar etti. Kır’ın, yakın çevresine bir süredir, borçları nedeniyle sıkıntılı günler yaşadığını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Süleymanpaşa ilçesindeki Yavuz Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu’na gelen öğretmenler, sabah okula geldiklerinde okul koridorunda Şaban Kır’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Okul yöneticileri, çocukların olayı görmemesi için öğrencileri evlerine geri gönderdi. Okula çağırılan polis ekipleri, Şaban Kır’ın cenazesini otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kır’ın, olay öncesinde yakın çevresine, çok borcu olduğunu ve borçları yüzünden sıkıntılı günler geçirdiğini söylediği bildirildi.

ANKA

Etiketler intihar borç borç intiharı hademe okul okul hademesi
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