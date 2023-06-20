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  4. 37 ilde 1,2 milyar TL'lik kripto para operasyonu

37 ilde 1,2 milyar TL'lik kripto para operasyonu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal para ticaretiyle haksız kazanç sağlayanlara yönelik İstanbul merkezli 37 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Çetenin 1,2 Milyar TL haksız kazanç sağladığı da tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabı üzerindenn açıklama yaptı. Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün titiz çalışmaları sonrasında, bir sosyal medya platformunda sanal para ticaretiyle haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi.

4 binden fazla banka hesap hareketi incelendi ve bu hesaplar arasında 1,2 Milyar TL para akışı olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 37 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 120 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı.

Etiketler kripto para para dolandırıcılık operasyon
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