37 yaşındaki vatandaş yatağında ölü olarak bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 37 yaşındaki bir vatandaş yatağında ölü olarak bulundu.

Olay, İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi Kumlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın giriş katında annesi ve ağabeyi ile yaşayan Muhammed G. (37), aile üyeleri tarafından yatağında ölü olarak bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından G.'nun yaşamını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından evde yapılan kontrollerin ardından G.'nun cenazesi morga kaldırıldı. G.'nun sara hastası olduğu öğrenildi.