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38 yaşında içtiği son sigara ölümüne neden oldu

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Nevşehir’de koah ve uyku apnesi rahatsızlığı olan genç, sigara içip geldikten sonra odasında ölü bulundu.

Olay, Nevşehir'in Herikli Mahallesi Kocamaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 38 yaşındaki T.Ç. gece saatlerinde hava almak için evinden dışarı çıktı. Bir süre dışarıda kalan genç, daha sonra evine gelerek odasına girdi. Yakınları genci kontrol etmek için odasına girdiğinde yerde hareketsiz yatarken gördü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen T.Ç.’in öldüğü tespit edildi.

Sağlık ekipleri gece saatlerinde solunum cihazına bağlı olarak yatması gereken koah ve uyku apnesi rahatsızlığı olan gencin yerde cihaza bağlanmadan yattığını görünce durumu şüpheli olarak değerlendirdi ve olayı polis ekiplerine ve adli hekime bildirdi.

Koah ve uyku apnesi hastalığı nedeniyle bir süre Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi gördükten sonra taburcu edilen T.Ç.’in zaman zaman evden gizlice dışarı çıkıp sigara içtiği belirtildi. T.Ç.’in ölmeden öncede dışarı çıkıp sigara içtikten sonra evine dönerek odasına girdiği, ancak rahatsızlığı nedeniyle kendisini oksijen cihazına bağlayamadan yere yığıldığı iddia edildi.

T.Ç. sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımına sigara içerken çekildiği fotoğrafını koyarak "Kokuna sarılıp sarhoş olmak varken, sensizliğin hüznüne sığınıp berduş oldum ya. İşte o bana koyuyor" ifadelerini yazdığı öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından T.Ç.’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. T.Ç.’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

İHA

Etiketler koah uyku apnesi son sigara ölüm
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