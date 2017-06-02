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  4. 02 Haziran 2017 12:13

3'üncü kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'da 3'üncü kattan düşen 2 yaşındaki Yekbun Bugeç, hayatını kaybetti.

3'üncü kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
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Şanlıurfa'da 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düşen 2 yaşındaki Yekbun Bugeç, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin balkonunda  oyun oynayan Yekbun Bugeç, 3’üncü kattan beton zemine düştü. Küçük kızın düştüğünü gören yakınları, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı çocuğu ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan minik Yekbun, doktorlar tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DHA

şanlıurfa , yekbun bugeç