4 arkadaşın tatili faciayla bitti: 2 ölü

Yozgat'tan tatil için Samsun'un Atakum ilçesine gelerek serinlemek için denize giren 4 arkadaştan 2'si boğuldu.

Olay, saat 08.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahil kısmında meydana geldi. Yozgat'tan tatil için gelen M.E. (18), N.K.K. (18), T.Y.Ş. (18) ve S.Ş. (18), serinlemek için denize girdi. T.Y.Ş. ve S.Ş.'nin bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, T.Y.Ş. ve S.Ş.'yi, Çobanlı İskelesi yakınlarında bulup kıyıya çıkardı. S.Ş., özel bir hastaneye; T.Y.Ş. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. İki arkadaş, kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA