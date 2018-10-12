4 çocuğunun annesini katletti !

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Hakan A., kendisini terk eden 4 çocuğunun annesi Şeyda A.'yı (33), eve dönmeye ikna edemeyince sabah işe giderken sokak ortasında 4 bıçak darbesiyle öldürdü. Şeyda A.'nın bebeğini emzirdikten sonra katledildiği öğrenildi

İstanbul'da yaşayan Şeyda A. (33), eşi Hakan A. ile yaşadığı tartışmalar ve geçimsizlik üzerine eşini terk edip, 4 çocuğunu da yanına alarak Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan anne ve babasının yanına yerleşti. Çerkezköy ilçesinde bir tekstil fabrikasında da iş bulan Şeyda A., burada çalışmaya başladı. Saray'ın Kemalpaşa Mahallesi Remzi Şeker Caddesi üzerindeki evden işe gitmek üzere çıkan Şeyda A.'nın önü ayrı yaşadığı eşi Hakan A. tarafından kesildi.

4 KEZ BIÇAKLAYIP KAÇAN KOCA YAKALANDI

İddiaya göre, Hakan A., yeniden eve dönmesini istediği eşinden 'hayır' yanıtını alınca çift arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Hakan A., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşini 4 kez bıçaklayıp kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Şeyda A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından A.'ın cansız bedeni Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetin ardından kaçan Hakan A. ise polis tarafından yakalandı. A., polise konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtirken, hakkındaki soruşturma sürdürülüyor.

"DAHA KÜÇÜK BEBEĞİ VARDI..."

DHA'nın haberine göre kocası tarafından öldürülen Şeyda A.'nın annesi Nabıyan G., büyük üzüntü yaşadı. Kızının öldüğüne inanamadığını söyleyen Nabıyan G., "Sabah kalktığımda bebeği kucağında yatıyordu. Ona 'hadi kızım işe gideceksin' dedim. Bebeğini emzirip daha sonra çıktı. Nasıl yaptı bunu? Yaktı bizi, içimizi yaktı. Allah'ta onu yaksın. Daha küçük bebeği vardı, onu emziriyordu" dedi.