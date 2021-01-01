4 çocuk annesi kadın sokakta ölü bulundu

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Turgut Özal Mahallesi 24 Sokak'ta sabah saatlerinde sokağa gelen temizlik görevlisi, bir kadının 2 otomobil arasında hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Cansız bedeni bulunan kişinin 4 çocuk annesi Arife N. olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, cesedin bulunduğu noktada incelemeler yaptı. Arife N.'nin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DHA
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