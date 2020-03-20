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  4. 20 Mart 2020 10:54

4 çocuk annesi kadının sır intiharı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 4 çocuk annesi Ümmü Gülsüm Ç., tarım ilacı içerek intihar etti. 35 yaşındaki kadının neden intihar ettiği araştırılıyor.

4 çocuk annesi kadının sır intiharı
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Yalvaç'a bağlı Kumdanlı köyünde yaşayan Ümmü Gülsüm Ç., çarşamba günü, traktörün arkasında bulunan ilaçlama tankındaki zirai ilaçtan içti. Durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülen buradan da Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ümmü Gülsüm Ç., dün yaşamını yitirdi.

Ümmü Gülsüm Ç.'nin cenazesi, köy mezarlığında, gözyaşları arasında toprağa verildi. 6 ay önce 4'üncü çocuğunu dünyaya getiren kadının, intihar nedeni araştırılıyor.

DHA

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intihar , yalvaç
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