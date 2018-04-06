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  4. 06 Nisan 2018 12:08

4 FETÖ'cü duruşma salonundan kaçtı !

Ankara'da haklarında tutuklama kararı çıkan 4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı.

4 FETÖ'cü duruşma salonundan kaçtı !
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15 Temmuz darbe girişimi esnasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 5’i firari 307 sanığın yargılanmasının devam ettiği Ankara’daki davada haklarında tutuklama kararı çıkan FETÖ’cü sanıklar, davanın görüldüğü salondan kaçtı.

15 Temmuz'da Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Tutuksuz 19 sanık için de tutuklama kararı verildi. 4 sanığın karar açıklandığı sırada duruşma salonundan kaçtıkları anlaşıldı.

Sanıklar hakkında yakalama emri çıkarıldı.

 

 

İHA

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