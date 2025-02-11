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  4. 4 gündür aranıyordu, inşaatta ölü bulundu

4 gündür aranıyordu, inşaatta ölü bulundu

4 gündür aranıyordu, inşaatta ölü bulundu
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İstanbul Kartal'da 4 gündür kayıp olarak aranan şahıs, bir inşaatın içerisindeki su birikintisinde ölü bulundu.

Kartal'da yaşanan olayda iddiaya göre, Çorlu'da yaşayan, memleketi Nevşehir'de arsa alan ve bunu kutlamak için İstanbul'a gelen 35 yaşındaki M.G. 4 gün önce kayboldu. G.'nin ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunuldu. Olayla ilgili çalışma yürüten polis, G.'nin son olarak Kartal'da bulunan inşaat halindeki bir binaya girdiğini tespit etti. Binada arama yapan polis ekipleri inşaatın içerisinde bulunan ve içi su dolu olan asansör boşluğunda bir cesedin olduğunu gördü. Ceset, dalgıç yardımıyla su birikintisinden çıkarıldı. Yapılan araştırmada, cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan M.G.'ye ait olduğu belirlendi. Olayı haber alarak inşaata gelen G.'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından G.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan polisin yaptığı çalışmalarda, G.'nin iki arkadaşıyla beraber inşaata alkol almak için girdiği belirlendi. G.'in yanında bulunan arkadaşının da ifadesi alındı. Yapılan ilk değerlendirmelerde, içtikleri alkolün bitmesi üzerine bir arkadaşlarının büfeden alkol almak için inşaattan ayrıldığı, M.G. ile birlikte inşaatta kalan kişinin de uyumaya başlaması üzerine G.’nin "Ben eve gidiyorum" diyerek inşaattan ayrılmak üzere kalktığı belirlendi. Polis, M.G.’nin eve gitmek için inşaattan çıktığı esnada alkolün etkisiyle su dolu çukura düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor.

İHA

Etiketler kartal kayıp ceset
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