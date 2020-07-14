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  4. 14 Temmuz 2020 22:30

4 ilde 37 adrese dev operasyon: Çok sayıda gözaltı

Adana, Ankara, Konya ve Niğde'de 37 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlarda gözaltı kararı çıkarılan 31 kişiden 26'sı gözaltına alındı.

4 ilde 37 adrese dev operasyon: Çok sayıda gözaltı
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dana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, örgüt faaliyeti içerisinde yağma, mala zarar verme ve silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Adana, Ankara, Konya ve Niğde'de 37 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 31 kişiden 26'sı gözaltına alındı. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 4  tabanca, 8 av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 98 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve senet ele geçirildi. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zanlıların Adana İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

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