4 ilde Sedat Peker operasyonu: Avukatı da gözaltında

Sedat Peker organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda, 4 yıl önce işlenen bir cinayete ilişkin deliller doğrultusunda 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Peker'in avukatı da var.

İstanbul'da 2017'de işlenen bir cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada liderlerliğini Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüyle bağlantılı oldukları iddia edilen 13 şüpheliden 10'u, 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan operasyonda Peker'in avukatınında gözaltına alındığı öğrenildi.

TEKRAR İNCELEME BAŞLATILDI

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 31 Ağustos 2017 tarihinde Çekmeköy’de C.Ç. isimli bir kişinin öldürülmesi ile ilgili soruşturma 4 kişinin tutuklanması ile tamamlandı. Ancak, yeni bilgilere ulaşılması üzerine tekrar inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda polis, cinayetin tasarlanarak işlendiği bulgusu üzerine 13 kişinin yakalanması için harekete geçti. İstanbul merkezli olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

PEKER’İN AVUKATI GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda, aralarında Sedat Peker’in avukatı A.S’nin de olduğu belirtilen 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalar sonucunda 3 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait şarjörler, 2 adet 88 santimetre ve 85 santimetre ebatlarında, üzerinde “Burçin bal bir umuttur yaşamak” yazılı kılıçlar, 12 parça halinde toplam değeri 915 bin liralık çek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.