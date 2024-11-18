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4 katlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı

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Malatya'da 4 katlı ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü. İş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Seyran Mahallesi'ndeki 4 katlı ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi. Kontrollü yıkım sırasında bina aniden çöktü ve yıkımda görevli iş makinesi operatörü Hamza Ç. enkaz altında kaldı. İhbarla bölgeye gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, Ç.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. 

Malatya'da 4 katlı ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü. İş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

DHA

Etiketler Malatya deprem yıkım
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