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  4. 24 Mayıs 2020 17:22

4 kişinin katili, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce aynı aileden 4 kişiyi tabanca ile vurarak öldürdükten sonra kaçan Cemal Ç. (54), cinayetleri işlediği mahallede yakalandı.

4 kişinin katili, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
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Yavuzeli'ne bağlı kırsal Bakırca Mahallesi'nde 2014 yılında meydana gelen olayda, komşu olan iki aile arasında evlerinin bulunduğu bahçe nedeniyle anlaşmazlık çıktı. 2 aile karşılıklı dava açtı. Mahkeme, bahçenin Ö. ailesine ait olduğuna karar verdi. Ö. ailesi de bahçeyi duvarla çevirmek istedi. Ancak bu sırada yanlarına gelen Ç. ailesi, tepki gösterdi.

Çıkan kavgada Cemal Ç. üzerindeki tabancayı çekip, Ö. ailesinden 4 kişiyi öldürüp kaçtı.

6 YIL SONRA OLAY YERİNDE YAKALANDI
Jandarma, aradan geçen 6 yıla rağmen yakalanamayan Cemal Ç.'nin, cinayetleri işlediği mahalleye döndüğünü belirledi.  Dün düzenlenen operasyon ile Cemal Ç., saklandığı akrabasının evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Cemal Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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