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  4. Mahalle esnafı sapık çıktı: 4 kız çocuğunu taciz etmiş!

4 kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen mahalle esnafı tutuklandı

4 kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen mahalle esnafı tutuklandı
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Sakarya'da ahşaptan yaptığı oyuncak evi göstermek bahanesiyle 4 kız çocuğunu atölyeye götürerek cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 63 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, bir kız çocuğunun, marangoz H.A.'nın (63) bir süre önce ahşaptan yaptığı oyuncak evi göstermek bahanesiyle kendisini atölyeye götürerek tacizde bulunduğunu anne ve babasına söylemesi üzerine aile savcılığa başvurdu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde mağdur çocuk, pedagoglar eşliğindeki ifadesinde başka kız çocuklarının da ismini verdi.

3 kız çocuğunun daha ifade vermesinin ardından şüpheli H.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Etiketler marangoz Tutuklama kız çocuğu
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