4 şişe kolonya içti, hayatını kaybetti
Eskişehir'de evinde 4 şişe kolonya içtiği öne sürülen Hasan I., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Eskişehir'de 4 şişe kolonya içen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi’nde oturan 61 yaşındaki Hasan I., iddiaya göre, önceki gün evde bulunan 4 şişe kolonyayı içince zehirlendi.
Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evinde yapılan Hasan I., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İki gün yoğun bakımda tutulan I., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Alpu Jandarma Komutanlığı ve savcılıkça soruşturma başlatılırken, I. Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi’nde toprağa verildi.
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