4 yaşındaki çocuğun tacizcisi serbest !

Türkiye Küçükçekmece'de yaşanan cinsel saldırının şokunu atlatamamışken bir haber de Bolu'dan geldi.

İddiaya göre; S.K., salı günü yanlarında çalıştığı ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğuna ahırda cinsel tacizde bulundu.

Ahıra giren anne, S.K.'yi görünce durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Gözaltına alınan S.K., adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme karşısına çıkan S.K., delil yetersizliği nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak S.K., Sakarya'da daha önce karıştığı bir cinsel taciz suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu için tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dosya ile ilgili gizlilik kararı alındığı bildirildi.