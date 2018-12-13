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  4. 13 Aralık 2018 07:37

4 yaşındaki çocuk silahla babasını vurdu

Adana'da, emekli uzman çavuş olan babasının tabancasıyla oynayan 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla babasını vurdu.

4 yaşındaki çocuk silahla babasını vurdu
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Adana'da, emekli uzman çavuş olan babasının tabancasıyla oynayan 4 yaşındaki Z.K., iddiaya göre silahın kazara ateş alması sonucu babası Kerim K.'yı  vurarak ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi.  İddiaya göre 4 yaşındaki Z.K., babasının tabancasıyla oynamaya başladı. Z.K.’nın elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu emekli uzman çavuş baba Kerim K. yaralandı. Evden gelen silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kerim K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kerim K.'nın durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



DHA

kaza kurşunu , adana , tabanca
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