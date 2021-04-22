  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 4 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

4 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken haberi alan ailesi sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın, 16.30 sıralarında Boğaziçi Mahallesi 2203 Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evin üst katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında ilk müdahaleyi alevleri gören mahalle sakinleri yaptı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.

Bu esnada evde yalnız olduğu öğrenilen 4 yaşındaki Bulut Gürgür'ün dumandan etkilendiği bildirilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Bulut Gürgür'ün cansız bedeni olay yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Öte yandan, yangın esnasında evde olmadığı öne sürülen Bulut Gürgür'ün ailesi, küçük çocuktan gelen acı haber üzerine sinir krizi geçirdi. Yangın dolayısıyla daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler aile çocuk yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kaçtığı iddia edilen Thodex'in kurucusundan ilk açıklama
Bakan Koca duyurdu! Sputnik V aşısı geliyor
TBMM davetsiz misafir... Milletvekilleri işi gücü bıraktı!
İğrenç olay! Ünlü model, bebeğinin plasentasını yedi
Dolar neden yükseldi? İşte piyasalardaki yangının iki nedeni
İşte Thodex reklamında oynayan ünlüler
Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Thodex mağdurları konuştu: Daha çok kazanalım derken...
Fatih Altaylı: ''Ruhsar Pekcan kendi bakanlığını kazıklamış''
Tarihin en eski fotoğrafları satılığa çıktı