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  4. 24 Ocak 2019 15:22

4 yaşındaki Ebubekir'in feci ölümü

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen 4 yaşındaki Ebubekir Demir'e otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybederken, polis kaçan sürücüyü arıyor.

4 yaşındaki Ebubekir'in feci ölümü
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Kaza, sabah saatlerinde Akabe Yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sürücü, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Ebubekir Demir'e otomobiliyle çarptıktan sonra kaçtı. Yola savrularak ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Demir’in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için görgü tanıklarının ifadesine başvurup, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.


DHA

kaza , şanlıurfa
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