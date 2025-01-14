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4 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu söyleyen anne gerçeği itiraf etti

4 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu söyleyen anne gerçeği itiraf etti
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Yozgat'ta 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'yi öldürüp, çöplüğe attığını itiraf eden anne M.S. (34), tutuklandı. Çöplükte yapılan aramada çocuğun cesedine ulaşılamadı.

Türkiye, İstanbul Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğun taşlı saldırı sonucu öldürülmesini konuşurken bir vahşet de Yozgat'ta yaşandı. 

Boğazlıyan ilçesinde yaşayan ve eşinden boşanan M.S., 11 Ocak'ta, 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'nin kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu. Emniyetteki sorgulamasında çelişkili ifade veren S., oğlunu temmuz ayında boğarak öldürüp Boğazlıyan çöplüğüne attığını itiraf etti. M.S. gözaltına alınırken, polis ekipleri 3 gün boyunca kadavra arama köpekleriyle çöplükte arama yaptı. E.Ç.’nin cesedine ulaşılamayınca aramalara son verildi.

M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul'da vahşet: Girdiği evdeki çocuğu taşla katlettiİstanbul'da vahşet: Girdiği evdeki çocuğu taşla katletti3. Sayfa

 

DHA

Etiketler Yozgat boğazyılan kayıp çocuk
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