4 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu söyleyen anne gerçeği itiraf etti

Yozgat'ta 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'yi öldürüp, çöplüğe attığını itiraf eden anne M.S. (34), tutuklandı. Çöplükte yapılan aramada çocuğun cesedine ulaşılamadı.

Türkiye, İstanbul Bağcılar'da 12 yaşındaki çocuğun taşlı saldırı sonucu öldürülmesini konuşurken bir vahşet de Yozgat'ta yaşandı.

Boğazlıyan ilçesinde yaşayan ve eşinden boşanan M.S., 11 Ocak'ta, 4 yaşındaki oğlu E.Ç.'nin kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu. Emniyetteki sorgulamasında çelişkili ifade veren S., oğlunu temmuz ayında boğarak öldürüp Boğazlıyan çöplüğüne attığını itiraf etti. M.S. gözaltına alınırken, polis ekipleri 3 gün boyunca kadavra arama köpekleriyle çöplükte arama yaptı. E.Ç.’nin cesedine ulaşılamayınca aramalara son verildi.

M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA