40 ilde terör operasyonu: Yüzlerce gözaltı var!

PKK/KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 40 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında HDP il ve ilçe başkanlarının da olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:



''PKK/KCK terör örgütünün yurt içi faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları birimlerince yürütülen operasyonlarda; 40 ilde aralarında HDP il ve ilçe başkanlarınında olduğu 718 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir.

Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda silah ve örgütsel doküman ile dijital malzeme ele geçirilmiştir."