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  4. 26 Eylül 2019 12:59

40 yıllık eşini uyurken bıçaklayarak katletti

Nevşehir'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 63 yaşındaki bir kişi 40 yıllık eşini uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü.

40 yıllık eşini uyurken bıçaklayarak katletti
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Nevşehir'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 63 yaşındaki Mustafa T., 40 yıllık eşi Melahat T.'ı uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü.

DHA'nın haberine göre olay, saat 05.00 sıralarında merkeze bağlı Göre beldesi Afet Evleri Mahallesi'nde meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen işçi emeklisi Mustafa T., yanında uyuyan eşi Melahat T.'ı karnından ve göğsünden bıçakladı. 

Gelen sesler üzerine anne ve babasının yatak odasına giren çiftin tek çocuğu Ayhan T., annesini kanlar içinde buldu.

Ayhan T.'ın ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri, Melahat T.'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cansız bedeni otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Mustafa T. jandarma tarafından gözaltına alındı.

 
 

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