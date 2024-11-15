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46 yaşındaki kadın parkta ölü bulundu

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Edirne'de sabah saatlerinde bir parkta 46 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu.

Olay, Edirne Kocasinan Mahallesi Büyükgöze Sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne'de sabah saatlerinde parkta bir kadının hareketsiz halde durduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 46 yaşındaki S.T.'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen T.'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Hayatını kaybeden T., olay yeri inceleme polisinin ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Edirne'de sabah saatlerinde bir parkta 46 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu.

İHA

Etiketler edirne park kadın cesedi
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