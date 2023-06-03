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49 ton sahte akaryakıt ele geçirildi

49 ton sahte akaryakıt ele geçirildi
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Adana polisinin düzenlediği operasyonda; 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 2 ayrı depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, 3 şüphelinin atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip akaryakıta çevirdikten sonra sattığını tespit etti. Depolara yapılan baskınlarda 49 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli de adliyeye sevk edilirken, 1’i tutuklandı, 2’si ise serbest bırakıldı.

Etiketler akaryakıt gözaltı tutuklama operasyon kaçak akaryakıt
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