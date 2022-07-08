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4'üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

4'üncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Trabzon'da, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Trabzon'da apartmanın 4'üncü katından düşen 16 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Ortahisar ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi.

Bahar B., binanın 4'üncü katındaki dairelerinin balkonundan iddiaya göre, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne ağır yaralı kaldırılan B., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyan, skolyoz hastası Bahar B.'in cenazesi, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından Bahçecik Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

DHA

Etiketler trabzon
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