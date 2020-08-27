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  4. 27 Ağustos 2020 19:01

5 adrese operasyon! Binlerce şişe parfüm ele geçirildi

İstanbul'da sahte parfüm üretimi yapılan 5 adrese düzenlenen operasyonlarda 2 milyon 250 bin liralık sahte ürün ele geçirildi.

5 adrese operasyon! Binlerce şişe parfüm ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte parfüm üretimi yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Çalışmalarını tamamlayan emniyet ekipleri, 12 Ağustos günü Bahçelievler ve Bağcılar'daki 5 adrese operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 8 bin 218 dolu parfüm, 30 bin 12 etiket, şişe, kapak ve kutu aksesuarı ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 250 bin lira olduğu öğrenildi. 

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