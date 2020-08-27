5 adrese operasyon! Binlerce şişe parfüm ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte parfüm üretimi yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Çalışmalarını tamamlayan emniyet ekipleri, 12 Ağustos günü Bahçelievler ve Bağcılar'daki 5 adrese operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 8 bin 218 dolu parfüm, 30 bin 12 etiket, şişe, kapak ve kutu aksesuarı ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 250 bin lira olduğu öğrenildi.