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  4. 13 Haziran 2017 12:58

5 akrabasını öldüren zanlıdan kan donduran itiraf

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde, 5 akrabasını av tüfeğiyle vurarak öldüren Atılgan K. akli dengesinin yerinde olduğunu, eğer evde bulabilseydi 2 akrabasını daha öldüreceğini itiraf etti

5 akrabasını öldüren zanlıdan kan donduran itiraf
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bulduk Mahallesi'nde farklı evlerde yaşayan baba tarafından akrabası 5 kişiyi av tüfeğiyle ateş ederek öldüren 29 yaşındaki Atılgan K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Atılgan K.'nin ifadesinde cinayetleri 3-4 ay önce planladığını, eğer evde bulabilseydi 2 yakınını daha öldüreceğini itiraf ettiği öğrenildi.

"BENİMLE DALGA GEÇTİLER"

Akli dengesinin yerinde olduğunu, bilinçli bir şekilde hareket edip herkesi planlayarak öldürdüğünü anlatan Atılgan K.'nın, "Öldürme nedenim bu kişilerin eskiden beri ben ve annemle uğraşmalarıdır. Bu kişiler bizim köpeğimizi zehirlediler, koyunlarımızı çalmaya çalıştılar. Beni aşağılayıcı hareketlerde ve sözlerde bulundular. Benim çoban olmam nedeniyle benimle dalga geçtiler. Ayrıca ben bekarım, evlenme niyetiyle birkaç kişiyle görüşmüştüm. Bu kişiler evlenme amaçlı görüştüğüm kişilerle olumsuz sonuç çıkmasına neden oldular. 3-4 aydır bu kişileri öldürmeyi kafama koymuştum. Cinayette kullanmış olduğum av tüfeği de bana aittir. 1 hafta önce bu kişilere ait arabaların lastiklerini bıçak ile kesen benim. Amacım bu kişilere korku vermekti. Geceleyin koyunlarımı otlattım. Daha sonra eve girmeden doğrudan maktullerin evine girdim. Akrabalarım Harun ve Süleyman Tokat'ı da öldürmeyi düşündüm. Ancak onları evde bulamadığım için öldüremedim" dediği öğrenildi.
 

cinayet , Atılgan K , katliam , vahşet