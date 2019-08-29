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  4. 29 Ağustos 2019 08:08

5 ay önce kaybolmuştu ! Cesedi korkunç bir halde bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde, yaklaşık 5 ay önce kaybolan Nurettin Yıldızöz'ün cansız bedeni, ormanlık alanda iple ağaca asılı halde bulundu.

5 ay önce kaybolmuştu ! Cesedi korkunç bir halde bulundu
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Bornova ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi’nin yakınındaki ormanlık alanda, iple ağaçta asılı bir ceset gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, vücut bütünlüğünün tamamen kaybolmuş cesetle karşılaştı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken jandarma, ceset üzerindeki kıyafetlerde yaptığı aramada Nurettin Yıldızöz adına kimlik bulundu. Kiklik üzerinden yapılan araştırmada, Nurettin Yıldızöz’ün ailesinin yaklaşık 5 ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı. Ayrıca, olay yerinde yapılan incelemede Yıldızöz’ün kendini asarak intihar ettiği ileri sürülürken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yıldızöz’e ait olduğu ileri sürülen ceset, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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