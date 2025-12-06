  1. Anasayfa
  4. 5 çocuk babası bir vatandaş belediye önünde kendini yaktı!

5 çocuk babası bir vatandaş belediye önünde kendini yaktı

Güncelleme:

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 5 çocuk babası bir kişi, belediyenin önünde üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Afşin ilçesi belediye hizmet binası önünde meydana geldi.

Belediye binasının önüne gelen 5 çocuk babası N.M., cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın açarak darbedildiğini iddia etti.

Gözyaşlarıyla kimsenin kendisini dinlemediğini söyleyen N.M., bir anda üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdi.

Alevlerin yükseldiği anlarda çevredekiler duruma müdahale ederek alevleri söndürdü. Vücudunda yanıklar oluşan N.M., ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin süren şahıs Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Konuyla ilgili olarak Afşin Belediyesi'nden şu açıklama yapıldı:

''İlçemizde yaşanan elim hadise hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur.

​Belediyemiz yakınında yaşanan ve bir vatandaşımızın kendisini yakmasıyla sonuçlanan olaylar silsilesinin vatandaşlarımıza izahı gerekmektedir.

N.M. isimli vatandaşımız, birkaç ay önce belediye binası içerisinde darp edildiğine dair sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapmış, belediyemizce işten çıkarıldığına dair iddialarda bulunmuştur.

​Söz konusu olaylar, N. Mercimek isimli vatandaşımızın “Dört Günlük” TYP (Toplum Yararına Proje) kapsamında Afşin Kaymakamlığınca işe alınması ve süre dolduğunda işten çıkarılması sürecinden ibarettir. Vatandaşımızın çalıştırılması ve buna ilişkin süreler belediyemiz nezdinde yürütülen ve sonuçlandırılan işler değildir ve belediyemizin bu hususta bir yetkisi bulunmamaktadır.

​Yaralanan Vatandaşımızın ve bazı kötü niyetli sosyal medya yöneticilerinin, belediye binası içerisinde vatandaşımızın, belediye personeli tarafından darp edildiğine yönelik iddiaları gerçek dışıdır. Vatandaşımız, birkaç ay önce belediyemize gelerek işe alınma talebinde bulunmuş, TYP sürecinin sonlandığı yönünde kendisine açıklamada bulunulmuştur. Açıklamalar üzerine sinir krizi geçirerek kendisine zarar vermeye kalkışmış, bu kalkışması belediyemiz güvenlik personeli tarafından engellenmiş, adli makamlar bilgilendirilmiştir.

Bugün yaşanan elim olayda​ vatandaşımız, ne yazıktır ki belediye personelimizin tüm ikna çabalarına ve sakinleşmesi yönündeki telkinlerine rağmen intihar girişiminde bulunmuş, personelimizce olaya müdahale edilmiş ve sağlık ekipleri haberdar edilmiştir.

​Belediyemizce vatandaşımızın tedavi süreci yakinen takip edilmektedir.

Vatandaşımıza Acil Şifalar Diliyoruz.

​Belediyemizi hedef alan yanlış bilgilendirme ve itibarsızlaştırma çabalarına karşı gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır.

Vatandaşlarımızın, resmi açıklamalar dışındaki bilgilendirmelere itibar etmemesi özellikle önem arz etmektedir.''

İHA

