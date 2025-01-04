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5 gün önce kayboldu; cesedi bulundu

5 gün önce kayboldu; cesedi bulundu
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Kayseri'de 5 gündür kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki S.Ş., çamlık alanda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki çamlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği ve S.Ş. olduğu belirlendi. Ş.'nin tabancayla başından vurulduğu tespit edildi. Ş.'nin 31 Aralık'ta evden çıktığı ve kendisinden haber alınamaması üzerine yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Ş.'nin cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

DHA

Etiketler Kayseri kayıp ceset
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