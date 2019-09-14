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  4. 14 Eylül 2019 12:53

5 hain daha öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda eli kanlı terör örgütü 5 teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

5 hain daha öldürüldü
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İçişleri Bakanlığı,"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van-Gevaş ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

İçişleri Bakanlığı,"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van-Gevaş ilçesi kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat  timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

 
 

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