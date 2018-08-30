5 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 25 kadın şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara, Adana, Batman ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 9 kadın gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 16 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.



