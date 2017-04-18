5 ilde FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli olarak Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 3 ilde yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen ve aralarında Sütçü İmam Üniversitesi'nde görevliyken meslekten ihraç edilmiş akademisyenlerin de olduğu 21 kişi hakkına gözaltı kararı verdi.

Kararın ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 18 kişiyi gözaltına alan polis, şüphelilerin evlerinde de arama yaptı. Aralarında örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock' kullananların da bulunduğu şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanmaya başladı. Polis, operasyon sırasında adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

BİNGÖL'DE 7 GÖZALTI

Bingöl’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler A.K., F.Ç., M.Ö., M.K., S.G., T.V. ve U.B. gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

TEKİRDAĞ'DA 9 GÖZALTI

Tekirdağ'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ‘asker abisi’ olduğu öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı2nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ‘asker abisi’ olduğu öne sürülen 9 şüpheli, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Evlerinde de arama yapılan şüphelileri geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında 8 kişinin daha arandığı belirtildi. Aynı operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınan 84 şüpheliden 62’si tutuklanmıştı. Soruşturma sürdürülüyor.