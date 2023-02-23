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5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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İstanbul Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Üsküdar Burhaniye Kağıtçıbaşı Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişik binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binalarda oturan vatandaşlar tahliye edildi. Bitişik binada oturan kişi ise kedisiyle birlikte evinden çıktı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bina sakini "Çatıyı yapıyorlardı. Çatıda malzemeler varmış o yanmış. Telefon açtı arkadaşım eviniz yanıyor diye hemen geldim. Antep'ten depremzede misafirlerimiz gelmişti onları ziyarete gittik. Geldik ki evimiz yanmış" dedi. 

DHA

Etiketler üsküdar yangın
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