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5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadaki sürücü tutuklandı

5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadaki sürücü tutuklandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan tır sürücüsü Taha K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan tır sürücüsü Taha K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Biga İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan tır sürücüsü Taha K., adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Taha K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler sürücü tutuklanma
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