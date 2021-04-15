  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 5 köpek zehirlenerek ölmüştü! Olayla ilgili flaş gelişme

5 köpek zehirlenerek ölmüştü! Olayla ilgili flaş gelişme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 5 sokak köpeğinin ölü olarak bulunmasıyla ilgili yapılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

Simav Belediye Meydanı'nda dün saat 23.00 sıralarında, köpek ölülerini görenler, durumu zabıta ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin kontrolünde, 5 sokak köpeğinin zehirlendiği belirlendi. İncelemenin ardından köpek ölüleri bölgeden kaldırıldı.

 Polis ekipleri, hayvanları zehirleyen kişinin bulunması için başlattığı çalışma kapsamında, mobese kameralarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Olaya tepki gösteren Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, "İnsanlıktan nasibini almamış, vicdan yoksunu kimliği belirsiz birtakım kişi veya kişiler tarafından belediyemiz civarında bulunan 5 sokak dostumuz, ne yazık ki zehirlenerek öldürülmüşlerdir. Sorumluların bir an önce tespit edilerek adalet önünde hesap vermeleri için Simav Belediyesi olarak bu vahşetin peşini bırakmayacağız" dedi.

Etiketler ölüm köpek zehirlenme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özel hastanelerde skandal! Günlüğü 5 bin TL’ye hasta alıyorlar
Maskeli sihirbaz bir sırrını daha açıkladı!
Vaka sayısının patladığı ilde sahil ve parklar kapatıldı
Tacizci taksici dehşeti kamerada! Genç kadın neye uğradığını şaşırdı
A101 15 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu
Erdoğan ''satın'' demişti ama... Döviz mevduatında dikkat çeken artış!
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e: ''Ryan Donk'un seks partilerinden bıktık!''
Şehirlerarası yola çıkanlardan bu evraklar istenecek!
Meteoroloji haritayla duyurdu! 5 bölgede rekor artış
Fenomenlerin kar maskeli koronavirüs partisi! Bu halde yakalandılar