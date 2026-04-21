5 milyar TL'lik bir yasa dışı bahis operasyonu daha!

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, MYPAYZ Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin yasa dışı bahis ağının merkezinde yer aldığı ortaya çıktı. 5 milyar TL'lik devasa bir işlem hacmiyle kara para akladığı iddia edilen şirkete yönelik baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suça karışan şahısların tespit edilip yakalanması amacıyla yeni bir çalışma yapıldı. Yürütülen çalışmalarda MYPAYZ Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler hakkında yapılan mali, teknik, dijital ve açık kaynak incelemeleri neticesinde; söz konusu ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan finansal altyapının merkezinde yer aldığı, 5 milyar TL işlem hacmine ulaşan suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve aklanması süreçlerinde aktif rol aldığı belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon yapıldı.

İstanbul merkezli Ankara, Aydın, Bingöl, Kayseri ve Rize'de bulunan 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı opearasyon yapıldı. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Öte yandan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

