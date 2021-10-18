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5 öğrenci hayatını kaybetmişti... Görevden alındılar!

5 öğrenci hayatını kaybetmişti... Görevden alındılar!

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği servis kazasına ilişkin soruşturmada İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ile okul müdürü Gülşen Şeyma Özdemir, görevden alındı.

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde 11 Ekim günü ortaokul öğrencilerini taşıyan Servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaçlara çarptı. Kazada 5 Öğrenci yaşamını yitirdi, 5 öğrenci ise yaralandı. Yaralanan öğrencilerden Rana E., Hakan T. ve Musa E.'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kaza sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ile Alanyurt Ortaokulu Müdürü Gülşen Şeyma Özdemir, görevden alındı.

KAZADA YEĞENLERİ ÖLEN AMCA İDDİA ETMİŞTİ

13 Ekim'de DHA'ya röportaj veren Ahmet E., kazada yeğenleri Nisa ile İsmail E.'in hayatını kaybettiği belirterek İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış hakkında şunları söylemişti:

"Kapı bozuk olduğu için iple bağlıyorlar, gözümle gördüm. Daha önce birkaç defa İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış'a gittim, 'İdare edeceksiniz, başka araba yok' dedi. İdare ettik, çocuklarımızı kaybettik."

Ahmet E.'nin iddialarına cevap veren İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ise "Biz öyle bir şey söylemedik. Ben niye 'idare et' diyeyim? Kendimi niye ateşe atayım?" ifadelerini kullanmıştı.

DHA

Etiketler afyonkarahisar
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